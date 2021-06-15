Авария случилась в воскресенье, 14 июня, около 23 часов. В результате столкновения легковушки и тягача двое человек погибли.
Подробности случившегося sb.by рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.
– Тем вечером 29-летний мужчина, житель Молодечно, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по автодороге Минск – Молодечно – Нарочь в направлении Минска. Вблизи деревни Щербины Минского района он не справился с управлением, выехал в полосу встречного движения, где столкнулся с седельным тягачом Renault Premium с полуприцепом под управлением 28-летнего водителя. Все они –жители города Молодечно.
В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По предварительной информации, ремнем безопасности они пристегнуты не были. Были ли водители в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертные исследования. Продолжается установление всех деталей ДТП. По данному факту Минским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.
Фото УСК по Минской области
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Двое мужчин погибли в ДТП в Минском районе
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