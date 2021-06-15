Двое мужчин погибли в ДТП в Минском районе

Подробности случившегося sb.by рассказалаВ результате ДТП водитель и 29-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По предварительной информации, ремнем безопасности они пристегнуты не были. Были ли водители в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертные исследования. Продолжается установление всех деталей ДТП. По данному факту Минским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.Фото УСК по Минской области