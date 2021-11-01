Двое мирных жителей погибли в результате теракта на юго-западе Пакистана

В результате теракта в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан убиты двое мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным газеты Dawn, происшествие случилось в населенном пункте Паджгур, где экстремисты с помощью дистанционного взрывного устройства подорвали мотоцикл на одной из парковок, когда рядом проезжало транспортное средство с военнослужащими. Двое из них получили осколочные ранения. Согласно информации правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составляла около 3 кг в тротиловом эквиваленте.
– Теракт стал очередным преступлением антинациональных элементов, стремящихся дестабилизировать обстановку в Белуджистане, – считает главный министр Белуджистана Мир Абдул Кудус Бизенджо.
Обстановка в Белуджистане обострилась в последнее время из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, которые выступают против мер властей Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности находящегося в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс – один путь".
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