Двое детей травмированы на Могилевщине в результате несчастных случаев

Двое несовершеннолетних пострадали за выходные в Могилевской области в результате несчастных случаев. Первый инцидент произошел в Осиповичах. Как уточняют в пресс-службе УСК, субботним утром 11-летний мальчик отправился с другом на рыбалку на водоем. Проходя мимо остановки, случайно зацепил удочкой высоковольтный кабель. В итоге получил электротравму и с ожогами 40 процентов тела был госпитализирован в ожоговый центр Минска.

А вчера в Хотимском районе семилетний мальчик, играя во дворе у своей бабушки, вскарабкался на деревянный забор, но в какой-то момент не удержался, упал и ударился животом о пень. С тяжелыми телесными повреждениями ребенка доставили в больницу.