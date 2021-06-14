В американском городе Цинциннати, штат Огайо, во время перестрелки пострадали двое детей. Об этом сообщает ABC News.
Фото: pixabay.com
По предварительным данным, в северо-восточном районе Ист-Вествуд на пустыре началась перестрелка между неизвестными. В тот момент там находилось двое детей. В результате оба ребенка 6 и 8 лет получили ранения, с которыми их госпитализировали в детскую больницу. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что преступники с места происшествия скрылись. Они находятся в розыске.
Опубликовано:
652
Двое детей ранены при перестрелке в штате Огайо
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter