Двое детей ранены при перестрелке в штате Огайо

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По предварительным данным, в северо-восточном районе Ист-Вествуд на пустыре началась перестрелка между неизвестными. В тот момент там находилось двое детей. В результате оба ребенка 6 и 8 лет получили ранения, с которыми их госпитализировали в детскую больницу. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.Отмечается, что преступники с места происшествия скрылись. Они находятся в розыске.