Трое детей, которые пострадали в результате стрельбы в казанской школе, прооперированы в Москве, двое из них остаются в состоянии крайней степени тяжести, пишет ТАСС.
"Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводились хирургические вмешательства. Двое детей требуют все-таки нашего большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательства хорошо, и его состояние не внушает опасений. Мы еще планируем манипуляции в течение ближайших суток, поэтому не снимаем пока повышенного внимания и круглосуточного контроля всего медицинского персонала", – сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Кроме того, он заявил, что состояние большинства пострадавших не вызывает опасений медиков. "Пятнадцать детей, находившихся в Казани, получают терапию, один ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Все дети, находящиеся в детской больнице, сегодня уже стабилизированы, один ребенок утром был переведен в общую палату, отмечается положительная динамика в его самочувствии", – рассказал министр.
Также Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав и Минпросвещения России планируют направить детей, пострадавших в результате стрельбы, в федеральные учреждения для оздоровления и отдыха.
В результате стрельбы, устроенной молодым человеком 11 мая, девять человек погибли, 23 пострадали.
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Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в состоянии крайней степени тяжести
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