Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в состоянии крайней степени тяжести

, – сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Кроме того, он заявил, что состояние большинства пострадавших не вызывает опасений медиков., – рассказал министр.Также Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав и Минпросвещения России планируют направить детей, пострадавших в результате стрельбы, в федеральные учреждения для оздоровления и отдыха.В результате стрельбы, устроенной молодым человеком 11 мая, девять человек погибли, 23 пострадали.