Двое детей, получивших серьезные ранения при стрельбе в школе Казани, остаются в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
– Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры, – уточнил министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко добавил, что одним из находящихся в тяжелом состоянии является ребенок с ранением брюшной полости, другой же получил тяжелое ранение нижних конечностей.
– Два раза в день проводятся консилиумы для того, чтобы корректировать тактику лечения, наблюдение детей, врачи делают все возможное. Все остальные дети в средней степени тяжести и трое детей уже выписаны, – резюмировал министр.
Фото: РИА Новости
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Двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в тяжелом состоянии
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