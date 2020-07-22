Двое детей погибли под обвалом грунта в Ошмянском районе

ЧП случилось вечером во вторник 21 июля в одной из деревень Ошмянского района. Двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, образованного после забора песка местными жителями, проинформировали в Следственном комитете.





Когда дети находились в яме, произошло обрушение грунта. Прибывшие на место спасатели извлекли детей из-под завала, однако спасти их не удалось.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



