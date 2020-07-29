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  2. Двое белорусов получили 18 и 22 года колонии за разбой и жестокое убийство престарелого жителя Брянской области

Двое белорусов получили 18 и 22 года колонии за разбой и жестокое убийство престарелого жителя Брянской области

Уроженец Добрушского района 1978 года рождения вместе с подельником 1987 года рождения жестоко расправились с 82-летним жителем Клинцовского района Брянской области, похитили у него 200 тысяч российских рублей. Дедушка хранил деньги для ремонта прохудившейся крыши. После преступления разбойники вернулись в Беларусь.

В Генеральную прокуратуру Беларуси из Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи поступили материалы уголовного дела на граждан Беларуси.

– Выдача обвиняемых была невозможна с учетом их нахождения на территории государства своей гражданской принадлежности,- сообщают в Генеральной прокуратуре Беларуси. – По поручению органов прокуратуры поступившее уголовное дело принял к производству и продолжил расследование Гомельский городской отдел Следственного комитета. Действия белорусов были квалифицированы как убийство и разбой с отягчающими обстоятельствами.

На момент получения ходатайства российских коллег об осуществлении уголовного преследования уроженец Добруша был осужден на 2 года лишения свободы за покушение на кражу, а также хранение марихуаны. Исходя из представленных государственным обвинителем доказательств, судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда признала обвиняемых виновными в разбойном нападении и жестоком убийстве заведомо престарелого. По совокупности преступлений старший получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, младший - 18 лет в колонии усиленного режима. Приговор вступил в силу.

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