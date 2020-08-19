Требование прекратить осуществлять гибридную агрессию и все формы вмешательства – политические, военные, финансовые, информационные – во внутренние дела Беларуси содержится в воззвании к международной общественности и белорусскому народу, принятом Сербским отделением Международной славянской академии и Движением за Сербию.
Как напоминает в воззвании председатель этого общественного движения Владимир Кршлянин, «когда НАТО сбрасывало на Сербию ракеты и бомбы, Александр Лукашенко был единственным Главой государства, который посетил Белград».
«На днях те же страны НАТО начали гибридную агрессию против Республики Беларусь, желая упразднить ее свободу и независимость, – отмечается в воззвании. – …Мы направляем слова солидарности, любви и поддержки братскому народу Республики Беларусь и Президенту Александру Лукашенко с уверенностью, что они имеют достаточно веры и внутренних сил, чтобы с просветленным лицом преодолеть и это историческое искушение и стать еще более мощным и привлекательным фактором в грядущем мире, который станет лучше».
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Движение за Сербию направило слова поддержки Беларуси
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