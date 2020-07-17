С 23:00 17 июля до 22:00 19 июля будет частично ограничено движение транспорта по улице Клары Цеткин в Минске на участке от площади Мясникова до площади Богушевича. Это связано с фрезерованием и укладкой асфальтобетонного покрытия, проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водителям следует учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Опубликовано:
282
Движение по улице Клары Цеткин в Минске временно ограничат
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ