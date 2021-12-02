Движение общественного транспорта по ул. Вирской в Минске возобновляется с 3 декабря

Троллейбусы маршрутов № 19, 27, 43, 51, 59, а также автобусы маршрутов № 40, 47С, 73 пойдут от ул. Казинца по новому участку ул. Брилевской, по ул. Вирской, Брилевской, Чкалова в обоих направлениях.Для указанных маршрутов (за исключением автобусного маршрута № 47С) за перекрестком с ул. Вирской при движении в направлении ул. Казинца предусматривается выполнение остановочного пункта "Вирская".Движение автобусов маршрутов № 45, 82С в направлении микрорайона Курасовщина организуется по ул. Брилевской, новому участку ул. Вирской (от ул. Брилевской, 46, до перекрестка ул. Казинца и Кижеватова), ул. Казинца и далее по маршрутам. Одновременно с этим при движении автобусов маршрута № 45 в направлении ДС Дружная отменяется выполнение остановочного пункта «Вирская», при движении автобусов маршрута № 82С в направлении ДС Серебрянка предусматривается выполнение остановочного пункта «Казинца».Движение автобусов маршрута № 107 в направлении ДС Кунцевщина организуется по ул. Казинца, Брилевской, пр. Жукова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке ОП «Казинца» по ул. Брилевской, в направлении КП Корженевского – по пр. Жукова, ул. Брилевской, Вирской, Казинца и далее по маршруту.Ознакомиться с новыми схемами движения транспорта можно на сайте "Минсктранса".