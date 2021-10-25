Движение на участке трассы Минск – Дзержинск будет временно ограничено 26 октября

На 18-м км автодороги Минск – Дзержинск временно ограничат движение 26 октября, сообщили sb.by в УВД Минского облисполкома.
Движение с 15:00 до 16:00 на 18-м км автодороги Минск – Дзержинск (в направлении столицы, ориентир – первый нерегулируемый пешеходный переход после поворота на деревню Ходаково Минского района) будет ограничено в связи с проведением следственного эксперимента по факту аварии, произошедшей на указанном участке ранее.
Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и просит водителей с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.
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