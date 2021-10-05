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  2. Движение на участке трассы Минск – Дзержинск 6 октября будет временно ограничено

Движение на участке трассы Минск – Дзержинск 6 октября будет временно ограничено

На участке трассы Минск – Дзержинск временно ограничат движение 6 октября, сообщили sb.by в УГАИ УВД Миноблисполкома.


По информации ГАИ, в указанный день с 14:00 до 16:00 на 18-м км автодороги Р-1 Минск – Дзержинск недалеко от населенного пункта Ходаково Минского района пройдет следственный эксперимент по факту аварии, которая произошла на данном участке ранее. В связи с этим движение всех транспортных средств в направлении столицы будет временно ограничено.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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