Движение на участке трассы Минск – Дзержинск 6 октября будет временно ограничено

По информации ГАИ, в указанный день с 14:00 до 16:00 на 18-м км автодороги Р-1 Минск – Дзержинск недалеко от населенного пункта Ходаково Минского района пройдет следственный эксперимент по факту аварии, которая произошла на данном участке ранее. В связи с этим движение всех транспортных средств в направлении столицы будет временно ограничено.Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.