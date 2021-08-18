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  2. Движение на участке автодороги Р-23 в Слуцком районе временно ограничат 19 августа

Движение на участке автодороги Р-23 в Слуцком районе временно ограничат 19 августа

Движение на 118-м км автодороги Р-23 Минск – Микашевичи Слуцкого района временно ограничат 19 августа. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Фото: БЕЛТА

На данном участке с 11:00 до 14:00 запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях. 

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.
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