Движение на участке автодороги Р-23 в Слуцком районе временно ограничат 19 августа

Движение на 118-м км автодороги Р-23 Минск – Микашевичи Слуцкого района временно ограничат 19 августа. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
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На данном участке с 11:00 до 14:00 запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.