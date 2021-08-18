Движение на участке автодороги Р-23 в Слуцком районе временно ограничат 19 августа

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На данном участке с 11:00 до 14:00 запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.