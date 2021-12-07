Движение на первой линии минского метро останавливалось из-за сбоя в системе электроснабжения поездов

Сегодня в связи со сбоем в системе электроснабжения поездов на несколько минут останавливалось движение на Московской линии метрополитена. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной подземки.
"7 декабря на несколько минут останавливалось движение на Московской линии метрополитена в связи со сбоем в системе электрического снабжения движения поездов. Электроснабжение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Столичный метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.