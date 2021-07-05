В столице по ул.Московской – ул.Толстого (1-е кольцо) откроют автодорожную эстакаду транспортной развязки. По этой причине со вторника, 6 июля, будут внесены изменения в схемы движения автобусов двух маршрутов. Такая информация опубликована на сайте ГП "Минсктранс".
–В связи с открытием автодорожной эстакады транспортной развязки ул. Московская – ул. Толстого (1-е кольцо) с 6 июля изменяются схемы движения автобусов по маршрутам № 73, 163. Движение на участке от ул. Чкалова в направлении просп. Победителей организуется по ул. Московской, автодорожной эстакаде, ул. Толстого, К.Цеткин, Немига и далее по маршрутам с учреждением остановочных пунктов «пл. Мясникова» (по ул. К.Цеткин), «Музыкальный театр», «Мясникова» (по ул. Немига), – говорится в тексте сообщения.
ГП" Минсктранс" обращает внимание на данную информацию и просит пассажиров учитывать ее при выборе маршрута передвижения.
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В Минске изменят схемы движения автобусов двух маршрутов
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