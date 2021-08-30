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  2. Движение будет временно ограничено 31 августа на участке трассы М1 в Борисовском районе

Движение будет временно ограничено 31 августа на участке трассы М1 в Борисовском районе

Завтра на участке автодороги М1 в Борисовском районе временно ограничат движение. Такой информацией с sb.by поделились в УВД Минского облисполкома.


– С 21:00 до 22:00 на 440-м км автодороги Брест – Минск – граница Российской Федерации вблизи деревни Большая Ухолода Борисовского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, случившемуся ранее, – рассказали в УВД.

Отмечается, что движение здесь будет временно ограничено в двух направлениях.

Госавтоинспекция столичного региона просит с пониманием отнестись к запланированному мероприятию.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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