Движение будет временно ограничено 10 сентября в Пуховичском районе на участке дороги М-5

Движение в двух направлениях ограничат на период с 9:30 до 10:00 на 67-м км автодороги М-5 Минск – Гомель недалеко от населенного пункта Пуховичи. На указанном участке будет проведен следственный эксперимент по факту аварии, произошедшей накануне.Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и рекомендует учитывать ее при планировании маршрута движения.