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  2. Движение будет временно ограничено 10 сентября в Пуховичском районе на участке дороги М-5

Движение будет временно ограничено 10 сентября в Пуховичском районе на участке дороги М-5

В Пуховичском районе на участке дороги М-5 завтра временно будет ограничено движение. Такой информацией с sb.by поделились в УВД Минского облисполкома.


Движение в двух направлениях ограничат на период с 9:30 до 10:00 на 67-м км автодороги М-5 Минск – Гомель недалеко от населенного пункта Пуховичи. На указанном участке будет проведен следственный эксперимент по факту аварии, произошедшей накануне.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и рекомендует учитывать ее при планировании маршрута движения.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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