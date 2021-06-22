Из-за жары в Могилеве приняли решение ограничить движение большегрузов. Такой информацией поделились в отделе энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома.
Фото из архива
– Могилевский городской исполнительный комитет просит владельцев транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 3,5 т, не осуществлять движение транспортных средств с 6:00 до 21:00 на всей территории Могилева из-за дневной температуры воздуха выше 25 градусов, – уточнили специалисты.
Отмечается, что новые ограничительные меры будут действовать до 30 июня.
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Движение большегрузов ограничено в Могилеве из-за жары
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