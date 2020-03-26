Движение автомобилей закроют на неделю на улице Парниковой в Минске

Ограничения для автомобилистов связаны с дорожными работами, рассказали в ГАИ Минска.

Движение автомобилей закроют на участке улицы Парниковой 28 марта вечером.

— В связи с производством дорожных работ с 22.00 28 марта до 08.00 04 апреля 2020 будет ограничено движение всех видов транспорта на участке ул. Парниковой (от перекрестка ул. Филимонова — ул. Парниковая до дома 17а на ул. Парниковой), — рассказали в ГАИ Минска.

В ведомстве попросили водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.