Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Движение автомобилей закроют на неделю на улице Парниковой в Минске

Движение автомобилей закроют на неделю на улице Парниковой в Минске

Ограничения для автомобилистов связаны с дорожными работами, рассказали в ГАИ Минска.

Движение автомобилей закроют на участке улицы Парниковой 28 марта вечером.

— В связи с производством дорожных работ с 22.00 28 марта до 08.00 04 апреля 2020 будет ограничено движение всех видов транспорта на участке ул. Парниковой (от перекрестка ул. Филимонова  — ул. Парниковая до дома 17а на ул. Парниковой), — рассказали в ГАИ Минска.

В ведомстве попросили водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Оптометрист – о том, как продлить срок службы очков
Депутаты внесли предложения в план по обеспечению стабильной работы экономики в связи с распространением коронавируса
«Мы могикане». Кто и зачем держит голубятни в центре Минска
С фотокамерами и квадрокоптером. Наш корреспондент посмотрела, как в Гомельском районе создают карту стихийных свалок
Умер народный артист России Юрий Кукес
"Хрустальная Павлинка”, мировые звезды и онлайн-показы: Всемирный день театра отметим с огоньком
В Европе из-за карантина оказался под угрозой сбор урожая
Парламентские планы будут корректироваться с учетом Послания Президента
В Беларуси созданы предпосылки для получения хорошего урожая
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
Диетологи перечислили незаменимые продукты для женщин
Движение автомобилей закроют на неделю на улице Парниковой в Минске
Последнюю взятку Милованов — фигурант «дела банкиров» — взял, зная о задержании других высокопоставленных банкиров
Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина
Погода на пятницу: без осадков и от -6 до +16
РСТИ: агроэкотуризм нужно структурировать
Израильские ученые объяснили ошибочность политики «всеобщего карантина»
Спрос на гречку вырос, но дефицита круп в Беларуси нет — Минсельхозпрод
До отдаленных деревень Витебского района скоро доедет баня на колесах
В Беларуси начался пожароопасный период — за последние сутки зарегистрировано более 100 природных пожаров
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вирус остановил войну
Авторы
СКАНИРУЙТЕ