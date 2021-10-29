Двенадцать мест в Минске, где 29 октября будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 12:00 до 24:00 устройства будут контролировать ситуацию на ул. Ваупшасова, 4/15, пр. Независимости, 131/2, пр. Партизанский, 75, ул. Орловская, 80, пр. Пушкина, 55, ул. Притыцкого, 38, ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь, ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (на указанных участках действует скоростное ограничение в 60 км/ч), а также на пр. Независимости – ул. Фогеля (максимальная разрешенная скорость составляет 80 км/ч) и 19-м км МКАД (здесь водителям можно ехать со скоростью не более 90 км/ч).С 20:00 до 3:00 мобильные датчики будут работать на ул. Московской, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (действует скоростное ограничение в 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (максимальная разрешенная скорость – 60 км/ч).Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.