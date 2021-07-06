Согласно решению Министерства информации от 5 июля текущего года отменены разрешения на распространение в республике двух иностранных телепрограмм UA и Kvartal TV. Такая информация размещена на сайте Министерства информации.
– Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание, – уточняется в тексте сообщения, опубликованного на сайте.
Фото: pixabay.com
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Две украинские телепрограммы прекратили вещание в Беларуси
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