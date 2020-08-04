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Две сельскохозяйственные машины загорелись накануне в поле во время работы

Две единицы сельхозтехники повреждены огнем во время работы в понедельник 3 августа, проинформировали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Фото носит иллюстративный характер

На Витебщине около трех часов дня загорелся зерноуборочный комбайн возле деревни Петровщина Глубокского района.

«В результате пожара в комбайне уничтожены задние колеса, поврежден моторный отсек», - проинформировали в МЧС.

А в районе 17 часов в МЧС сообщили о загорании при проведении сельхоз работ в поле возле деревни Дуброва Свислочского района Гродненской области пресс-подборщика. В результате пожара пресс-подборщик получил повреждения.

Причины возгораний устанавливаются.

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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