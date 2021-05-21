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Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 21 мая в Беларуси

Электронные ярмарки вакансий для жителей Мядельского и Мозырского районов пройдут 21 мая на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Архивное фото

Электронная ярмарка вакансий Мядельского района пройдет с 11:00 до 13:00. В ней примут участие три организации. ГУ «Республиканский детский пульмонологический центр медицинской реабилитации» в деревне Боровые Мядельского района приглашает на работу медицинскую сестру. В Мядельской центральной районной больнице 47 вакансий: в частности, требуются акушерка, водитель автомобиля, врач-специалист, медицинская сестра, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, санитар, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Предлагает работу и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», расположенный на территории Национального парка «Нарочанский» и представляющий собой комплекс из 61 здания и 179 сооружений. Для участия в ярмарке пока заявлено 6 вакансий (грузчик, дворник, кухонный рабочий, медицинская сестра, специалист по организации закупок, уборщик производственных помещений), в то время как на сайте центра предложений работы куда больше.

Еще одну электронную ярмарку вакансий – в Мозырском районе – запланировано провести с 10:00 до 12:00. Перечень участников пока не обнародован, но известно, что варианты для выбора у соискателей имеются. Во всяком случае, по состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях и в организациях района было 1053 вакансии, из них 863 – по рабочим профессиям. В то же время численность безработных граждан Мозырского района составляла 155 человек, а уровень безработицы – 0,3 процента экономически активного населения.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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