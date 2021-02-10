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Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 10 февраля в Беларуси

Электронные ярмарки вакансий для жителей Краснопольского и Кировского районов пройдут 10 февраля на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости.


С 10:00 до 11:00 пройдет электронная ярмарка вакансий Краснопольского района. В ней примут участие две организации. Краснопольский районный  центр гигиены и эпидемиологии приглашает на работу врача-специалиста, инструктора-валеолога, помощника врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога), помощника энтомолога и фельдшера-лаборанта. У ОАО «Краснопольский» – сельскохозяйственного предприятия с площадью угодий почти 23 тысячи гектаров есть вакансии ветеринарного врача, зоотехника и инженера-механика.

В Кировском районе электронная ярмарка вакансий начнется в 11:00 и будет продолжаться в течение часа. Пока к участию заявлена одна местная организация – Кировское УКП «Жилкомхоз». Сюда требуются инженер-энергетик, оператор котельной, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и слесарь-ремонтник. 

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.

Государственной службой занятости в прошедшей пятилетке в Беларуси было трудоустроено 740 тысяч человек, обучено 40 тысяч, оказана поддержка для организации собственного дела 9 тысячам человек. По данным Минтруда и соцзащиты, если в 2015 году уровень занятости населения в трудоспособном возрасте составлял 82 процента и уровень безработицы – 5,3 процента, то по последним данным – 83,6 и 4,0 процента соответственно. Целевой ориентир реализации политики занятости к концу 2025 года – сохранение уровня безработицы в трудоспособном возрасте на уровне не более 4,2 процента. При этом удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в службу занятости, увеличится с 71 до 75 процентов. 
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Фото: ЛОЗЮК Сергей Александрович
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