Инцидент произошел в одном из магазинов, что в центре Могилева, – на улице Первомайской. Продавцы и покупатели заметили, что двое посетительниц пытаются покинуть торговый зал, не рассчитавшись за товар, но на выходе сработал защитный датчик противокражной рамки. Девушек задержали, когда те попытались сбежать, и обнаружили при них платье.
– Оперативники, прибывшие на место происшествия, установили личности землячек, подозреваемых в преступлении, – уточняет официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова. – Обе они не работают, старшей 30 лет, до этого она уже была судима. Младшей 18, и она до сих пор не имела проблем с законом. Товар магазину вернули. А в отношении подруг возбудили уголовное дело.
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Две подруги пытались украсть из магазина платье: их поймали за руку
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович