Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской

По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем красной Kia двигалась по ул. Долгобродской со стороны пер. Козлова. На пересечении с ул. Уральской, не дождавшись включения дополнительной секции светофора, при повороте налево она столкнулась со встречным автомобилем – серым Volkswagen.В аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.В Госавтоинспекции уточнили, что в момент столкновения светофор показывал зеленый цвет.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома