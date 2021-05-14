Вечером 13 мая автомобиль марки Kia врезался в Volkswagen на перекрестке ул. Долгобродской и ул. Уральской. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем красной Kia двигалась по ул. Долгобродской со стороны пер. Козлова. На пересечении с ул. Уральской, не дождавшись включения дополнительной секции светофора, при повороте налево она столкнулась со встречным автомобилем – серым Volkswagen.
В аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.
В Госавтоинспекции уточнили, что в момент столкновения светофор показывал зеленый цвет.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской
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