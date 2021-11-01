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Две иностранки с фальшивыми паспортами попытались улететь в Турцию

Иностранки с поддельными паспортами пытались улететь в Турцию, но были задержаны. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.


– В Национальном аэропорту Минск 30 октября сомнения у пограничников вызвали две девушки, которые планировали улететь в Стамбул. При прохождении пограничного контроля они предъявили паспорта граждан Мексики. Казалось, что их документы имеют признаки подделки. Была проведена специальная проверка, которая установила, что один паспорт подделан полностью, другой – частично, – пояснили в ведомстве.  

Иностранки 1992 и 1991 годов рождения задержаны до установления личностей. Кроме административной ответственности за покушение на незаконное пересечение границы им грозит и уголовная – за использование липовых документов.

Фото Госпогранкомитета 
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