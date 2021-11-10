Две электронные ярмарки вакансий пройдут 10 ноября в Беларуси

Две региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 10 ноября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий с 10:00 до 12:00. Данная электронная услуга предлагается всем жителям Гомельского района и областного центра. В мероприятии планируют принять участие четыре организации. ОАО «Гомельская птицефабрика» располагает 72 вакансиями: требуются боец скота, ветеринарный врач, ветеринарный врач-гинеколог, водитель автомобиля, животновод, лаборант, обвальщик мяса, обработчик птицы, оператор машинного доения и др. ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» предлагает 31 рабочее место (ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, животновод, зоотехник, инспектор по охране труда, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, наладчик технологического оборудования, оператор цехов по приготовлению кормов, электрогазосварщик и др.). КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» предложит 83 варианта для трудоустройства, а ГП «Брилево» – 11 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий Мостовского района пройдет с 11:00 до 13:00. Предварительно сообщается о двух участниках. Первый – ЗАО «Гудевичи», одно из ведущих хозяйств в Мостовском районе, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции. Центральная усадьба находится в 38 км от районного центра. Основными направлениями деятельности являются производство мясо-молочной продукции и растениеводство (возделывание зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы). Второй участник – ОАО «Черлёна», специализирующееся на животноводстве и растениеводстве. Предприятие производит такую продукцию: рожь, ячмень, овес, гречиха, пшеница, тритикале, кукуруза, горох, люпин, сахарная свекла, картофель, рапс, кормовые культуры, яблоки, мясо и молоко КРС. Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Черлёна» на 1 августа составляла 362 человека.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.