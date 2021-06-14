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Две электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 14 июня в Беларуси

Две региональных электронных мини-ярмарки вакансий пройдут 14 июня на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Архивное фото

Электронную ярмарку вакансий Пинского района с 14:00 до 15:30 планирует провести управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми Пинским сельскохозяйственным отделением ПУП «Белкоопмех» и ОАО «Пинский автобусный парк», условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Предварительно известно, что в ОАО «Пинский автобусный парк» 20 вакансий: сюда требуются водитель автомобиля, кондуктор, мастер по ремонту транспорта, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик. Что касается УП «Белкоопмех», то сюда приглашают водителя автомобиля, зверовода и тракториста — всего 23 вакансии.

Электронная ярмарка вакансий организаций в Щучине пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии примет участие Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.

По состоянию на начало лета в общереспубликанском банке вакансий было заявлено более 87 тысяч вакансий, из них более 60 процентов — по рабочим профессиям. Наибольшее количество вакансий на полный рабочий день заявлено организациями промышленности (16,8 тысячи), сельского, лесного и рыбного хозяйства (12,4 тысячи), строительства (10,1 тысячи), здравоохранения и социальных услуг (8,9 тысячи), оптовой и розничной торговли (8,2 тысячи). У соискателей наиболее востребованы вакансии водителя, бухгалтера, инженера, юрисконсульта, экономиста и врача.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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