Двадцатый сезон открыт в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов

Успех в овладении образовательной программой во многом зависит от эффективности медицинских и реабилитационных процедур, ведь тяжелые диагнозы, в первую очередь детский церебральный паралич, сильно затрудняют процесс обучения. Но усилия педагогов, медиков и реабилитологов не напрасны. За прошлый год в Центре прошли восстановительное лечение 58 выпускников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Из 18 выпускников 11-х классов 4 поступили в вузы, 8 человек – в средние специальные учебные учреждения, 3 человека – в профессионально-технические учреждения, а 40 выпускников 9-го класса продолжили свое обучение в школе.Поздравить ребят с новым учебным сезоном приедут заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, представители Белорусского союза женщин, профсоюзной организации Вооруженных Сил.Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан в рамках Президентской программы «Дети Беларуси» в 2000 году. Здесь оказывают комплексную медико-социальную реабилитацию детям-инвалидам от 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствие которых – нарушения опорно-двигательного аппарата. Проживание и реабилитация здесь бесплатные. Одновременно в учреждении могут находиться 120 детей. Каждый год реабилитацию проходят около 1200 ребят. За последние 6 лет удалось снять инвалидность у 68 детей.