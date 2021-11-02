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  2. Два землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на Камчатке

Два землетрясения магнитудой до 4,5 произошли на Камчатке

Два землетрясения магнитудой 4,0 и 4,5 зафиксировали на Камчатке 2 ноября, информирует ТАСС.


По данным местного филиала Единой геофизической службы РАН, очаг первых подземных толчков находился на глубине 50 км, эпицентр располагался в 195 км от населенного пункта Мильково. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 40 км, его эпицентр находился в 32 км от села Никольское.

Согласно информации краевого управления МЧС, жители не ощущали колебаний земной поверхности. Жертв и разрушений нет.

Фото: pixabay.com
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