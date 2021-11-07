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Два вертолета МЧС Беларуси вернулись с тушения лесных пожаров в Турции

Два борта МЧС Ми-8 вернулись с тушения лесных пожаров в Турецкой Республике. Об этом сообщается в эфире телеканала ОНТ.  


Сегодня на аэродроме Липки под Минском белорусские спасатели встречали своих сослуживцев, которые вернулись из шестимесячной командировки. Помимо личного состава и близких, спасателей приехал поздравить и наградить министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский. 

- Недавно в адрес МЧС поступило благодарственное письмо от министерства сельского хозяйства Турецкой Республики. Лично у нас на приеме был посол Турции: он высказал слова благодарности за то, что белорусские пилоты и инжерно-технический персонал, который обеспечивал деятельность нашей авиационной техники, качественно и ответственно выполнили поставленную задачу, - подчеркнул глава ведомства.  


Работа по ликвидации огня в Турции осложнялась условиями горной местности. На процесс влияли и сильные ветры, и высокая температура воздуха. 

Начальник авиации МЧС Беларуси Тадеуш Курсевич отметил, что угроза местному населению была действительно серьезной. 

- Всего работало порядка 56 вертолетов, другие страны также оказывали помощь, - пояснил он. 

Авиация МЧС Беларуси регулярно помогает другим государствам в борьбе со стихийными бедствиями в сложнейших условиях. Наши спасатели тушили огонь в России, Латвии, Грузии и Греции. 

За текущий год авиаторы выполнили 287 боевых вылетов. В сумме пролетали более 450 часов. В каждый из этих вылетов они сбрасывали воду на очаги возгорания, в сумме было задействовано 740 групп спасателей. 

Фото: БЕЛТА
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