"Два урока для тиктока": минских школьников приглашают поучаствовать в необычном конкурсе

Старшеклассников Минска приглашают принять участие в конкурсе «Два урока для «ТикТока». О его старте объявила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец:

– Дети будут создавать короткие видеоролики, посвященные теме профилактики противоправного поведения и проблемам, связанным с наркопотреблением и распространением наркотиков. Наиболее яркие и интересные сюжеты будем транслировать на информационных ресурсах наших учреждений образования.

Специалист анонсировала серию сюрпризов и подарков для детей, которые приготовила городская мэрия:

– По сложившейся традиции 29 декабря пройдет новогоднее благотворительное представление в Белгосцирке. Старшеклассники смогут продемонстрировать полученные навыки бальных танцев на новогоднем балу, который пройдет 30 декабря в Минском государственном дворце детей и молодежи. С 2 по 4 января организованные группы минских школьников посетят новогоднее представление во Дворце Республики, также делегация Минска будет включена в число участников республиканских новогодних представлений, которые пройдут во Дворце Независимости.

В Минске сформировано 256 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. По предварительным заявкам, принятым на сегодняшний день, в них проведут время более 8,5 тысячи детей, уточнила Анна Рысевец:

– Управления образования совместно с органами государственного санитарного надзора проработали дислокацию пунктов питания и разработали тематические программы для того, чтобы отдых в лагерях был развивающим и наполненным яркими впечатлениями. Эта цифра неокончательная – заявки от родителей продолжают поступать. Кроме того, будут работать лагеря с круглосуточным пребыванием. У нас формируются группы, которые поедут в профильные лагеря «Горизонт» и «Дружба».

В каждом районе Минска определены учреждения образования, где готовятся либо уже подготовлены хоккейные коробки или ледовые катки, рассказала Анна Рысевец:

– Всего запланировано 27 ледовых катков и 20 хоккейных коробок. В 203 учреждениях образования прокладываются лыжные трассы. В каждом из них будет доступен прокат спортинвентаря, и ребята вместе с родителями смогут провести досуг на базе этих объектов.