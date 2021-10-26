Два уголовных дела возбуждено за бесправную езду в Солигорске

Подробности sb.by рассказали вВ райотделе подчеркнули, что в Солигорске за месяц количество уголовных дел за бесправную езду увеличилось в четыре раза. Только за минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено девять фактов управления автотранспортом водителями, не имеющими водительского удостоверения.– прокомментировали в милиции.В Солигорском РОВД также добавили, что бесправная езда представляет опасность не только для водителя-нарушителя, но и для всех участников дорожного движения, в том числе самых уязвимых – пешеходов, поэтому выявление таких правонарушений является одним из приоритетных направлений ежедневной деятельности Госавтоинспекции.За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до шести месяцев или ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.Фото ГИОС Солигорского РОВД