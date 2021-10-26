Два уголовных дела возбуждено за бесправную езду в Солигорске

Уголовные дела возбуждены в отношении двоих жителей Солигорска, которые управляли транспортом, не имея соответствующего разрешения.
Подробности sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.
В райотделе подчеркнули, что в Солигорске за месяц количество уголовных дел за бесправную езду увеличилось в четыре раза. Только за минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено девять фактов управления автотранспортом водителями, не имеющими водительского удостоверения.
– В течение прошлой недели за управление транспортом без водительского удостоверения статус подозреваемых получили сразу двое солигорчан – мужчины в возрасте 41 и 30 лет. Так, неоднократное привлечение к административной ответственности не остановило их – горожане продолжили нарушать закон. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 1 ст. 317-2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно). Уголовные дела возбуждены 20 и 21 октября, – прокомментировали в милиции.
В Солигорском РОВД также добавили, что бесправная езда представляет опасность не только для водителя-нарушителя, но и для всех участников дорожного движения, в том числе самых уязвимых – пешеходов, поэтому выявление таких правонарушений является одним из приоритетных направлений ежедневной деятельности Госавтоинспекции.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до шести месяцев или ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Фото ГИОС Солигорского РОВД