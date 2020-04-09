Посевные агрегаты вывели в Мозырском районе и на присоединенных к нему землях Наровлянского района, где на сегодняшний день засеяно уже 250 и 150 гектаров соответственно. Конечно, обещанные синоптиками ночные заморозки несколько сдерживают аграриев, однако медлить нельзя, уверено руководство райсельхозпрода. Перепады температуры способствуют тому, что влага быстро уходит с верхних слоев почвы, а это может отразиться на будущем урожае.
— Да, ожидаются ночные заморозки, но зато днем довольно тепло и земля уже прогревается должным образом, — говорит председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. — Для нас теперь очень важно выполнять все меры по борьбе с сорной растительностью. Обязательно надо выполнять все технологические регламенты, и тогда можно рассчитывать на хороший урожай.
К слову, даже в прошлом засушливом году Мозырский район намолотил зерна вместе с кукурузой на 32 процента больше к уровню предыдущего года.
В этом сезоне, включая присоединенные земли Наровлянского района, под царицу полей отведена 21 тысяча гектаров, а это на тысячу больше, чем в 2019 -м.
На следующей неделе к севу кукурузы подключатся и другие районы Гомельщины. Всего в юго-восточном регионе под эту культуру отведено более 330 тысяч гектаров.
Фото: Ольга Ласута
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Два района Гомельской области приступили к севу главной кормовой культуры — кукурузы
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