Два района Гомельской области приступили к севу главной кормовой культуры — кукурузы

, — говорит председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.К слову, даже в прошлом засушливом году Мозырский район намолотил зерна вместе с кукурузой на 32 процента больше к уровню предыдущего года.В этом сезоне, включая присоединенные земли Наровлянского района, под царицу полей отведена 21 тысяча гектаров, а это на тысячу больше, чем в 2019 -м.На следующей неделе к севу кукурузы подключатся и другие районы Гомельщины. Всего в юго-восточном регионе под эту культуру отведено более 330 тысяч гектаров.Фото: Ольга Ласута