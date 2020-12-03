Два пожизненных и два по 25 лет заключения – в Могилеве вынесли приговор по громкому делу 15-летней давности

Суд признал их виновными в совершении преступления, которое произошло в ночь на 1 июня 2005 года. Погибшие (супруги 48-ми и 53-х лет, 27-летняя дочь хозяйки и ее гражданский муж, а также их двое малолетних детей) перебрались в деревню накануне. От продажи городской квартиры у новоселов остались деньги, которые, по версии следствия, и стали главным мотивом преступления. Вновь прибывшие жители деревни погибли страшной смертью: их резали ножом, били по голове руками и ногами, куском металлической трубы, обломком кирпича, молотком, толокушкой. Количество нанесенных ударов исчисляется десятками. Жертвам также ломали головы, ребра. Тех, кто не погиб от нанесенных травм, – преступники задушили. А перед тем, как уйти, – пытались скрыть следы, забросали трупы одеждой, обломками газосиликатных блоков.Преступники унесли из опустевшего дома 1100 долларов, около 2 миллионов 360 тысяч неденоминированных рублей, велосипед. Под подозрение они попали вскоре после трагедии, но тогда суд признал их невиновными. Уголовное дело было возобновлено в 2018 году в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.Все четверо признаны виновными. Павел Павлюченко и Геннадий Соловьев приговорены к 25 годам лишения свободы. А Сергей Юшкевич и Николай Ракутин – к пожизненному заключению.