Приговор по одному из самых громких дел Могилевщины вынесли в Ленинском суде областного центра. Напомним, что речь идет о жестоком убийстве семьи из шести человек (в том числе двух маленьких детей) в деревне Большая Мощаница Белыничского района. На скамье подсудимых – четверо жителей этой деревни: Павел Павлюченко, Геннадий Соловьев, Сергей Юшкевич и Николай Ракутин.
Суд признал их виновными в совершении преступления, которое произошло в ночь на 1 июня 2005 года. Погибшие (супруги 48-ми и 53-х лет, 27-летняя дочь хозяйки и ее гражданский муж, а также их двое малолетних детей) перебрались в деревню накануне. От продажи городской квартиры у новоселов остались деньги, которые, по версии следствия, и стали главным мотивом преступления. Вновь прибывшие жители деревни погибли страшной смертью: их резали ножом, били по голове руками и ногами, куском металлической трубы, обломком кирпича, молотком, толокушкой. Количество нанесенных ударов исчисляется десятками. Жертвам также ломали головы, ребра. Тех, кто не погиб от нанесенных травм, – преступники задушили. А перед тем, как уйти, – пытались скрыть следы, забросали трупы одеждой, обломками газосиликатных блоков.
Преступники унесли из опустевшего дома 1100 долларов, около 2 миллионов 360 тысяч неденоминированных рублей, велосипед. Под подозрение они попали вскоре после трагедии, но тогда суд признал их невиновными. Уголовное дело было возобновлено в 2018 году в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.
Все четверо признаны виновными. Павел Павлюченко и Геннадий Соловьев приговорены к 25 годам лишения свободы. А Сергей Юшкевич и Николай Ракутин – к пожизненному заключению.
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Два пожизненных и два по 25 лет заключения – в Могилеве вынесли приговор по громкому делу 15-летней давности
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