Два пассажира троллейбуса получили травмы в ДТП на ул. Руссиянова в Минске

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По предварительной информации, 29 октября примерно в 19:20 водитель троллейбуса маршрута № 61, двигаясь по улице Руссиянова в направлении улицы Никифорова, совершила наезд на осветительную мачту. В результате случившегося травмы получили два пассажира троллейбуса. Пострадавших госпитализировали.На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.Видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома