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  2. Два пассажира троллейбуса получили травмы в ДТП на ул. Руссиянова в Минске

Два пассажира троллейбуса получили травмы в ДТП на ул. Руссиянова в Минске

Сегодня вечером на столичной улице Руссиянова произошла авария с участием троллейбуса. Подробности ДТП сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска. 

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По предварительной информации, 29 октября примерно в 19:20 водитель троллейбуса маршрута № 61, двигаясь по улице Руссиянова в направлении улицы Никифорова, совершила наезд на осветительную мачту. В результате случившегося травмы получили два пассажира троллейбуса. Пострадавших госпитализировали. 

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. По  факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии. 

Видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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