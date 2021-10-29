Два пассажира троллейбуса получили травмы в ДТП на ул. Руссиянова в Минске

Сегодня вечером на столичной улице Руссиянова произошла авария с участием троллейбуса. Подробности ДТП сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
По предварительной информации, 29 октября примерно в 19:20 водитель троллейбуса маршрута № 61, двигаясь по улице Руссиянова в направлении улицы Никифорова, совершила наезд на осветительную мачту. В результате случившегося травмы получили два пассажира троллейбуса. Пострадавших госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.
Видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома