Два новых национальных эталона утверждены в Беларуси

В БелГИМ статус национальных получили два исходных эталона: эталон единицы давления для разности давлений и эталон единицы давления – паскаль в области абсолютного давления. Такая информация размещена на сайте Госстандарта.
Во время вручения свидетельств об утверждении национальных эталонов председатель Госстандарта Валентин Татарицкий подчеркнул важную роль развития национальной эталонной базы для экономики Беларуси.
– Создание новых национальных эталонов – это весомое событие для метрологии и экономики республики. Ведь стране, которая не имеет своих национальных эталонов, сложно говорить о достоверности измерений, о развитии промышленности, сферы услуг и т.д. Эталоны являются важным элементом, связывающим передовую науку с производством, – обратил внимание Валентин Татарицкий.
Отмечается, что развитие науки и современных технологий предъявляет все более высокие требования к точности измерений давления.
"Новые национальные эталоны будут востребованы в таких отраслях, как химическая промышленность, энергетика, транспорт и др.", – говорится в сообщении.
Фото: Госстандарт