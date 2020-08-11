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Два матча чемпионата Беларуси по футболу снова перенесли

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» перенесла два матча Высшей лиги, сообщает пресс-служба АБФФ. Речь идет об играх  «Минск» – «Славия-Мозырь» и «Динамо-Брест» – «Слуцк», которые уже переносились и должны были состояться 12 августа.


Поединок в Бресте перенесен на основании ходатайства действующих чемпионов Беларуси с учетом усиленной подготовки динамовцев к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА –2020/2021 против казахстанской «Астаны», который пройдет на ГОСК «Брестский» 18 августа.

Игра «Минска» и «Славии» перенесена на основании ходатайства столичного клуба. Данное решение принято в целях дальнейших профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее матч 17-го тура национального первенства между брестским «Динамо» и «Слуцком» отложили из-за вспышки COVID-19 в стане чемпионов, а встречу «Минска» и «Славии» в рамках 21-го тура – из-за форс-мажорных обстоятельств.

Даты проведения этих игр станут известны позднее.

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