Два легковых автомобиля столкнулись на выезде из Минска

25 октября около 19:40 двадцатилетний водитель автомобиля Nissan двигался по Смиловичскому тракту со стороны улицы Селицкого в направлении поселка Сосны по 3-й полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с двигавшимся впереди авто марки Ford. От удара Nissan оказался за пределами проезжей части, а Ford врезался в разделительное ограждение.Водитель автомобиля Ford получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.ГАИ напоминает: водитель обязан соблюдать такое расстояние до движущегося впереди транспортного средства, которое позволит не допустить столкновения в случае экстренного торможения или остановки.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома