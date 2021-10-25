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Два легковых автомобиля столкнулись на выезде из Минска

Сегодня вечером на выезде из столицы произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. Подробности аварии сообщают в Telegram-канале ГАИ Минска.


25 октября около 19:40 двадцатилетний водитель автомобиля Nissan двигался по Смиловичскому тракту со стороны улицы Селицкого в направлении поселка Сосны по 3-й полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с двигавшимся впереди авто марки Ford. От удара Nissan оказался за пределами проезжей части, а Ford врезался в разделительное ограждение. 

Водитель автомобиля Ford получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ГАИ напоминает: водитель обязан соблюдать такое расстояние до движущегося впереди транспортного средства, которое позволит не допустить столкновения в случае экстренного торможения или остановки. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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