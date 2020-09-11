Два лазера по цене трактора – Лукашенко ознакомился с выставкой НАН

В числе представленных разработок были твердотельные лазеры с диодной накачкой. Как пояснили специалисты, примерная цена таких двух лазеров – стоимость одного трактора.Глава государства на виртуальной экспозиции ознакомился как с успешно используемыми разработками белорусских ученых, так и с новинками, которые скоро придут на производство. Выставка включает следующие разделы: аграрный сектор, отделения биологических, гуманитарных наук и искусств, медицинских наук, физики, математики и информатики, физико-технических наук, химии и наук о Земле.Всего представлена информация о более чем 600 экспонатах организаций НАН Беларуси на русском и английском языках. Выставка снабжена модулем онлайн-перевода на более чем 100 языков.Александр Лукашенко подробно интересовался работой белорусских ученых по всем направлениям. К примеру, представители НАН рассказали об использовании на практике разработок в космической области, мирной атомной энергетике, а также лазерных, светодиодных технологий (в том числе в АПК, в частности в тепличном хозяйстве). Не исключено, что в ближайшие годы благодаря белорусским специалистам в сфере ЖКХ будут использоваться электромобили, например снегоочистители.Большое внимание ученые уделяют и вопросам экологии. Вполне возможно, что скоро в магазинах появится биоразлагаемая бумага с особой пропиткой для хранения продуктов. Концепция умного города также в поле зрения белорусских ученых.Президент поинтересовался работой центра клеточных технологий на базе Института биофизики и клеточной инженерии НАН. Александр Лукашенко отметил, что было бы интересно подробнее ознакомиться с его деятельностью. Как проинформировали Главу государства, создано 15 продуктов на основе стволовых клеток для лечения разных заболеваний. Кроме того, разработана система генетического тестирования, позволяющая осуществлять спортивную профилизацию, выявлять неблагоприятные варианты генов для корректировки их эффектов.Интересны исследования белорусских ученых по противостоянию COVID-19 – как научные подходы, так и разработки перспективных медицинских препаратов. Представители Института физиологии НАН рассказали о кардиотреке, передающем сведения о перемещении человека в пространстве. К примеру, если пожилому человеку стало плохо на даче, еще до приезда медиков можно направить им данные о состоянии больного.Во время посещения Президентом постоянно действующей виртуальной выставки НАН речь шла в том числе о совместных разработках по программам Союзного государства.