Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – это грибковое заболевание также известно под названием «черная плесень». Об этом пишет РИА Новости.
«Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», – сообщается в уведомлении, которое подписал главный министр здравоохранения Раджастана Ахил Арора.
В Раджастане насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием.
Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао заявил, что на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению... в соответствии с законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».
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Два индийских штата объявили об эпидемии мукормикоза
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