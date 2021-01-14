Два этажа, семь комнат: в Горках открыли новый детский дом семейного типа

В двухэтажном здании площадью более 200 квадратных метров есть семь комнат, а еще кухня, ванная, душевая, три санузла и балкон. Во дворе – хозпостройки, беседка, скамейки, качели, оборудовано место для сбора мусора.Трудиться родителем-воспитателем Ольга Михайловна начала 17 лет назад. За это время приняла на воспитание 15 детей, которые прошли успешную адаптацию в семье и социализацию в обществе. Более того, трем родителям она помогла восстановить родительские права в отношении четверых детей. Со всеми 11 мальчишками поддерживает отношения, помогает советами.– вспоминает Ольга Дроздова. –Интересно, что долгое время Ольга брала на воспитание только мальчишек:Кстати, освоиться на новом месте девчонкам-пятиклашкам помог родной старший брат, который попал к Ольге Дроздовой несколько лет назад. Феликс учится в 9-м классе, любит компьютерные игры, увлекается спортом, участвует в соревнованиях по волейболу, футболу, легкой атлетике.– взахлеб рассказывает Арина. –Валера – это двоюродный брат ребят. Еще и ровесник Феликса:В Могилевской области около 80% детей, родители которых лишены родительских прав, воспитываются в приемных семьях, отметил во время торжественного мероприятияПрисоединился к словам благодарности Ольге Михайловне иК слову, гости приехали не с пустыми руками и вручили Дроздовым компьютер, сертификаты на бытовую технику и корпусную мебель, сладости, канцелярские принадлежности, игрушки.