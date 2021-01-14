Два этажа, семь комнат: в Горках открыли новый детский дом семейного типа

Новоселье в Горках сегодня празднует Ольга Дроздова и ее четыре приемных ребенка. Новый детский дом семейного типа – просторный и современный – расположился по улице Янки Купалы.
В двухэтажном здании площадью более 200 квадратных метров есть семь комнат, а еще кухня, ванная, душевая, три санузла и балкон. Во дворе – хозпостройки, беседка, скамейки, качели, оборудовано место для сбора мусора.
Трудиться родителем-воспитателем Ольга Михайловна начала 17 лет назад. За это время приняла на воспитание 15 детей, которые прошли успешную адаптацию в семье и социализацию в обществе. Более того, трем родителям она помогла восстановить родительские права в отношении четверых детей. Со всеми 11 мальчишками поддерживает отношения, помогает советами.
– Два моих старших сына выросли и отправились работать в Минскую область, и я с младшим собиралась переехать к ним, – вспоминает Ольга Дроздова. – А когда уже вещи были разложены по коробкам, я случайно наткнулась на объявление о возможности работать приемным родителем. И поняла – это мое! Моего материнского сердца, тепла и любви хватит и на других деток.
Интересно, что долгое время Ольга брала на воспитание только мальчишек:
– Видя, как мои и приемные ребята вместе играют, гоняют в футбол, я поняла, что девочке здесь будет скучно. И только месяц назад в нашу семью попали Арина и Карина – двойняшки. Бантики и косички заплетать я по-прежнему не умею, но хочу научиться. В остальном с ними сложностей нет: вместе готовим, убираем, делаем уроки. Досуг тоже проводим вместе с детьми, катаемся на лыжах и на коньках, выбираемся на озеро.
Кстати, освоиться на новом месте девчонкам-пятиклашкам помог родной старший брат, который попал к Ольге Дроздовой несколько лет назад. Феликс учится в 9-м классе, любит компьютерные игры, увлекается спортом, участвует в соревнованиях по волейболу, футболу, легкой атлетике.
– Я тоже люблю легкую атлетику, волейбол, лыжи, борьбу, – взахлеб рассказывает Арина. – Вот с Валерой борюсь, прошу его показывать мне приемы. Считаю, в жизни это пригодится, буду уметь себя защищать. А у мамы учусь готовить, она же повар по образованию, показала, как жарить картошку, готовить яичницу, тосты.
Валера – это двоюродный брат ребят. Еще и ровесник Феликса:
– Мне очень нравится новый дом. Здесь все такое классное и новое. У каждого из нас есть отдельная комната. Заселились сюда перед Рождеством, потихоньку обживаемся, дом становится действительно родным.
В Могилевской области около 80% детей, родители которых лишены родительских прав, воспитываются в приемных семьях, отметил во время торжественного мероприятия первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич:
– Наше государство, наш Президент уделяют большое внимание защите материнства и детства. В этот космический, электронный век трудно выделить какое-то направление, которое лучше может воспитать ребенка, чем семья. И надо благодарить таких людей, как Ольга Дроздова, которая 17 лет занимается воспитанием, казалось бы, чужих детей, но для нее они как родные. Дети, которых она воспитала, выросли действительно достойными людьми и хорошими работниками.
Присоединился к словам благодарности Ольге Михайловне и помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк:
– У вас очень большое сердце. Дети чувствуют отдаваемую вами любовь, понимают все и ценят заботу. Эти чувства они пронесут через всю жизнь. Могилевщина – динамично развивающийся регион. Развивается промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ и строительство, но куда важнее, что это развитие имеет социальную направленность, а в ней одним из приоритетов является именно защита детства. Живущие в этом и подобном домах дети ощущают заботу, внимание государства и вырастут настоящими патриотами, будут трудиться на благо родины, приумножать все то, что было создано другими поколениями.
Председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев:
– В первую очередь хочу поблагодарить Президента за политику и поддержку данного направления, а также облисполком в лице Леонида Зайца за направленные средства на строительство этого замечательного объекта, наши организации и предприятия, оказавшие спонсорскую помощь. С гордость замечу, что в Горецком районе нет ни одного ребенка, попавшего в сложную жизненную ситуацию, который бы содержался в интернате. Все они воспитываются в приемных семьях. Выработан четкий алгоритм, хотя раньше ситуация была другой. Уверен, что данный объект, рассчитанный на 10 приемных детей, послужит новым импульсом для того, чтобы мы могли социально защитить наших детей. Считаю, важно воспитать и вырастить их в семье.
К слову, гости приехали не с пустыми руками и вручили Дроздовым компьютер, сертификаты на бытовую технику и корпусную мебель, сладости, канцелярские принадлежности, игрушки.
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Два этажа, семь комнат: в Горках открыли новый детский дом семейного типа
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Фото: САЗОНОВ Андрей