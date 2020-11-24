«Два других названия я вам не скажу. Вдруг они еще смогут реализоваться?» В Большом театре состоялась премьера «Фауста» в постановке Анны Моторной

— зазвучал бархатистый голосКак раз в те дни — 27 сентября 2018 года — народный артист СССР Валентин Елизарьев был представлен коллективу Большого театра Беларуси в качестве художественного руководителя. Четыре дня спустя, общаясь с публикой в стенах Национального исторического музея, он сказал:И тогда же у Елизарьева возникла идея весь следующий сезон отдать новым именам, не обязательно юным.И вот мы видим эти имена и эти спектакли. Ольга Костель — пусть и не выпускница Белорусской академии музыки, но плоть от плоти нашей хореографической школы, нашего Большого театра. Ее «Анна Каренина» — синтез лучшего, что здесь было и чего еще не было, что она принесла с собой.И вот теперь «Фауст» в постановке Анны Моторной.Анна Дмитриевна — человек уникальный. Дважды выпускница Белорусской академии музыки — сначала как дирижер-хоровик (включая аспирантуру), затем как оперный режиссер на курсе у Маргариты Николовны Изворской-Елизарьевой. Долгие годы совмещает работу в Музыкальном театре и в Академии музыки — сначала как хормейстер и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, затем как режиссер-постановщик, доцент кафедры оперной подготовки и хореографии. Талантливейший ученый, режиссер и музыкант. Жена, мама, красивая женщина. В ее творческом багаже огромное количество поставленных опер, мюзиклов и оперетт — от «Паяцев» до «Цыганского барона» и «Тётки Чарлея». И, вплоть до «Фауста», ни одной постановки в Большом театре.— первый.— усмехается он.Оперу нужно смотреть и слушать. «Фауст» — это пир для ушей, даже неподготовленных. Тридцать лет назад эти мелодии звучали из каждого утюга, но даже если вы их не знаете, у вас будет ощущение, что вы знакомы с ними всю жизнь.— улыбается Анна Моторная.Я вам скажу больше — популярная киномузыка — это на 90% перепевы «Фауста», так что ловите ключ ко всей мировой музыке, причем в блистательном исполнении.Дирижер-постановщик Андрей Иванов тоже выпускник Белорусской Академии музыки, но за десять с лишним лет в Большом театре Беларуси этот редкостный музыкант так и не получил возможность поставить что-то серьезное. Неудивительно, что в конце концов он занял пост главного дирижера Ростовского государственного музыкального театра. При этом наш Большой театр вот уже больше года без главного дирижера.И оркестр, несмотря на все карантины (а может быть, и благодаря им) звучит безупречно.— спросите вы.На мой взгляд, нынешний «Фауст» — один из лучших спектаклей, поставленных в Большом за долгие-долгие годы. Он начисто лишен той прямолинейной декларативности, которая характерна для так называемых «современных» постановок, и сама режиссер это остро чувствует. Сначала объясняет, что действие оперы, кроме пролога, происходит в Германии в 1935-1945 годах, и это принципиально для нее и для художника-постановщика Вячеслава Окунева. Потом очень настойчиво повторяет:Пространство в ней, тем не менее, есть. Это пространство мрака и ада, озаряемого лишь пламенем пожаров и призрачным мерцанием фальшивых драгоценностей. Это мир, где Фауст — блуждающий демон на мотоцикле — полагает себя повелителем дьявола, будучи в действительности его орудием и рабом. Где самая чистая и нежная дева легко покупается на ларец с драгоценностями и ценит благородную стать гораздо выше, чем нежную преданность и любовь. Где обожающий, заботливый брат проклинает родную сестру только потому, что она не оправдала его иллюзий.— говорит режиссер.В финале, оказавшись в самой нижней точке ада, в тюрьме за убийство собственного ребенка, Маргарита вдруг прозревает и силой молитвы прорывается к спасению. Личному спасению, которое всегда для нас открыто, но речь-то идет о спасении всего человечества…Еще одним потрясением стали для меня молодые актёры. Андрей Селютин (Мефистофель), Марта Данусевич (Маргарита), Тарас Присяжнюк (Фауст). Их старшие товарищи в обоих составах великолепны, в спектакле нет ни одного посредственного певца. И хор, и балет — всё на самом высоком уровне.Но именно молодые певцы с их яркими голосами, с их безоглядной страстностью и самоотдачей — тот образ театра, каким он становится, каким он должен быть и будет, несмотря на все сложности нашего времени. Театр катарсиса. Театр перерождения и возрождения души. Театр прозрения. Только такой театр нужен людям.Фото Михаила Нестерова (Большой театр)