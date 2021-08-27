Два человека заблудились за сутки в лесах Гомельской области

О пропавшей пенсионерке 1937 года рождения стало известно в четверг в 15:35. Пожилая женщина потерялась в лесу около деревни Обуховщина Калинковичского района. На поиски были направлены силы и средства районного подразделения МЧС, милиционеры, работники лесхоза. В 16:42 женщину нашли представители лесхоза. В медицинской помощи она не нуждалась.В 19:45 из Светлогорского района пришло сообщение: в лесу рядом с деревней Корени потерялся мужчина 1978 года рождения. Его поиском занимались сотрудники районного подразделения МЧС и местного райотдела милиции. Менее чем через час спасатели обнаружили мужчину. Его состояние было удовлетворительным, помощь медиков была не нужна.