Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

26 сентября в 05:35 в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме в д. Борки Кобринского района.– пояснили в ведомстве.В тот же день в 12:14 спасателей проинформировали о пожаре в д. Селец Кобринского района.– добавили в пресс-службе.В 13:16 26 сентября стало известно о возгорании легковушки возле д. Кушнеры Ивацевичского района. Транспортное средство было уничтожено огнем.26 сентября в 21:50 в МЧС сообщили о пожаре в квартире в Высоком Каменецкого района.– прокомментировали в ведомстве.