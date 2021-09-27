Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

За последние 24 часа на Брестчине в результате пожаров погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
26 сентября в 05:35 в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме в д. Борки Кобринского района.
– Огнем уничтожена кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество, повреждены стены. Жертвой пожара стал хозяин дома, – пояснили в ведомстве.
В тот же день в 12:14 спасателей проинформировали о пожаре в д. Селец Кобринского района.
– В доме горел матрас. В результате пожара травмирован брат хозяина дома, – добавили в пресс-службе.
В 13:16 26 сентября стало известно о возгорании легковушки возле д. Кушнеры Ивацевичского района. Транспортное средство было уничтожено огнем.
26 сентября в 21:50 в МЧС сообщили о пожаре в квартире в Высоком Каменецкого района.
– В результате возгорания повреждены внутренняя отделка, имущество, перекрытие, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погиб хозяин жилища, – прокомментировали в ведомстве.