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  2. Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

За последние 24 часа на Брестчине в результате пожаров погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.


26 сентября в 05:35 в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме в д. Борки Кобринского района. 

– Огнем уничтожена кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество, повреждены стены. Жертвой пожара стал хозяин дома, – пояснили в ведомстве.

В тот же день в 12:14 спасателей проинформировали о пожаре в д. Селец Кобринского района. 

– В доме горел матрас. В результате пожара травмирован брат хозяина дома, – добавили в пресс-службе. 

В 13:16 26 сентября стало известно о возгорании легковушки возле д. Кушнеры Ивацевичского района. Транспортное средство было уничтожено огнем. 

26 сентября в 21:50 в МЧС сообщили о пожаре в квартире в Высоком Каменецкого района. 

– В результате возгорания повреждены внутренняя отделка, имущество, перекрытие, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погиб хозяин жилища, – прокомментировали в ведомстве.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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