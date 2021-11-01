Два человека погибли в результате стрельбы на кладбище в Испании

Как минимум два человека погибли 1 ноября в результате стрельбы в районе одного из кладбищ в Испании, передает агентство EFE.
По версии газеты El Mundo, происшествие случилось в населенном пункте Торренте (автономное сообщество Валенсия). В момент стрельбы у кладбища находилось много людей в связи с отмечаемым в стране Днем всех святых. Между тем, издание сообщает об одном погибшем – 80-летнем мужчине, а также о пострадавших.
Согласно данным газеты, стрельба произошла из-за ссоры двух цыганских семей.
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