Два человека погибли в Палермо из-за сильных осадков

Как отметил мэр Палермо Леолуки Орландо, прошудший дождь был самым мощным с 1790 года.", – отметил он. По его словам, метеослужбы не прогнозировали дождь такой интенсивности, и городские власти не объявили штормовое предупреждение.Людям нужно было вплавь выбираться из своих затопленных в туннелях автомобилей. Медицинскую помощь оказали двум детям, включая новорожденного.