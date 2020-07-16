Два человека стали жертвами сильнейшего дождя, обрушившегося на административный центр острова Сицилия - город Палермо, пишет ТАСС. По данным агентства АNSA, погибшие были заблокированы в машине в затопленном туннеле.
Как отметил мэр Палермо Леолуки Орландо, прошудший дождь был самым мощным с 1790 года. "Буквально за два часа выпала годовая норма осадков", – отметил он. По его словам, метеослужбы не прогнозировали дождь такой интенсивности, и городские власти не объявили штормовое предупреждение.
Людям нужно было вплавь выбираться из своих затопленных в туннелях автомобилей. Медицинскую помощь оказали двум детям, включая новорожденного.
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Два человека погибли в Палермо из-за сильных осадков
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