Два человека погибли в ДТП под Гродно

Два человека погибли в аварии под Гродно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня около 08.00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о лобовой автоаварии на автодороге Гродно - Озеры. В пятистах метрах от деревни Путришки столкнулись легковой автомобиль "Ауди" и микроавтобус "Форд".

От полученных травм на месте скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир "Ауди", находившийся на переднем сидении. Медицинская помощь понадобилась еще одному пассажиру из легковушки и пассажирке микроавтобуса.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства выясняются.

По материалам БЕЛТА